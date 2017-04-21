「考卷換雪糕」 民眾感動匿名贊助上萬經費

發起「訂正考卷換雪糕」活動的雪糕店老闆陳冠勳受到社會迴響，他日前收到一封支持者的匿名信，隨信並附上逾萬元作為這活動的經費。（程炳璋攝）

陳冠勳收到的匿名信講述自己小時候也因為遇到鼓勵他訂正考卷的老師，改變一生，因此願意捐經費贊助這項活動。（程炳璋攝）

中西區新美街內一家雪糕店老闆陳冠勳半年多前推著攤車發起「考卷換雪糕」活動，學童拿著訂正過的考卷，就可以換一支雪糕，這舉動感動了一位來自南部鄉下的民眾，日前寄來一封匿名信，隨信附上逾萬元，稱願作為活動贊助經費。

發起「考卷換雪糕」活動的陳冠勳，半年多來已換出了數百支雪糕，最近有了一筆贊助基金，來自日前接獲一封未署名的信件。

「小時候考試少一分就被打一下，直到遇上鄭老師，只在乎我有沒有訂正考卷，搞懂寫錯的題目，他的鼓勵與信任，是我童年最美好的記憶。」

一個自稱住在南部鄉下的民眾，得知陳冠勳鼓勵孩子拿出訂正過的考卷，可換取一支雪糕，勾起自身童年因成績差屢遭老師責罰的回憶，忍不住寫信給他，並附上逾萬元經費，鼓勵他繼續堅持這項活動。

寄信者自稱自己小時候很皮，父母也不太管教，卻遇上要求嚴厲的老師，只要每次考試未達要求，少一分就打一下。直到遇到一名「鄭老師」，以訂正代替責打，因為他的鼓勵與信任，寄信者才相信自己不笨，也能讀書，成為令父母驕傲的好孩子。

信中提到，希望陳冠勳成為許多孩子心中的「鄭老師」，讓更多孩子不要在意分數，而是真正相信自己，知道自己是最棒的。

陳冠勳21日再度發起第5次「考卷換雪糕」活動，他拿出這封信，表示現在來換考卷的人越來越多了，他會將這筆經費，全數用作活動的基金。

(中時)