「考卷換雪糕」 民眾感動匿名贊助上萬經費
中西區新美街內一家雪糕店老闆陳冠勳半年多前推著攤車發起「考卷換雪糕」活動，學童拿著訂正過的考卷，就可以換一支雪糕，這舉動感動了一位來自南部鄉下的民眾，日前寄來一封匿名信，隨信附上逾萬元，稱願作為活動贊助經費。
發起「考卷換雪糕」活動的陳冠勳，半年多來已換出了數百支雪糕，最近有了一筆贊助基金，來自日前接獲一封未署名的信件。
「小時候考試少一分就被打一下，直到遇上鄭老師，只在乎我有沒有訂正考卷，搞懂寫錯的題目，他的鼓勵與信任，是我童年最美好的記憶。」
一個自稱住在南部鄉下的民眾，得知陳冠勳鼓勵孩子拿出訂正過的考卷，可換取一支雪糕，勾起自身童年因成績差屢遭老師責罰的回憶，忍不住寫信給他，並附上逾萬元經費，鼓勵他繼續堅持這項活動。
寄信者自稱自己小時候很皮，父母也不太管教，卻遇上要求嚴厲的老師，只要每次考試未達要求，少一分就打一下。直到遇到一名「鄭老師」，以訂正代替責打，因為他的鼓勵與信任，寄信者才相信自己不笨，也能讀書，成為令父母驕傲的好孩子。
信中提到，希望陳冠勳成為許多孩子心中的「鄭老師」，讓更多孩子不要在意分數，而是真正相信自己，知道自己是最棒的。
陳冠勳21日再度發起第5次「考卷換雪糕」活動，他拿出這封信，表示現在來換考卷的人越來越多了，他會將這筆經費，全數用作活動的基金。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。