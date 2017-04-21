澎湖縣農漁局珊瑚礁復育 體驗活動開跑

你想知道澎湖縣水產種苗繁殖場是如何於海域復育珊瑚礁，珊瑚礁是如何移植到海?的嗎？想要參與珊瑚礁海域復育體驗活動的朋友們，我們可以一同打造澎湖海洋花園，參與本活動您可以學習到珊瑚移植礁(水泥礁體)製作、石珊瑚陸上生態池培育(含珊瑚株製作)及沿岸水域珊瑚種植等技能，本活動並邀澎湖生態保育學者洪國雄老師為你探討珊瑚礁保育之相關議題。

活動免收報名費用，經費是由財團法人蔡衍明愛心基金會贊助及行政院農業委員會漁業署補助，於澎湖縣水產種苗繁殖場辦理3場次，每場次限額30人，活動時間訂於106年5月8日、 5月13日及5月15日，歡迎社會大眾踴躍報名參加，欲參與之民眾即日起請至活動報名網站填寫報名表(澎湖縣水產種苗繁殖場網站-便民服務-珊瑚礁體驗活動)。

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