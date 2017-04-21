2020年總統候選人 吳敦義：黨主席是最後選擇
國民黨主席參選人吳敦義21日在中市表示，如果當選要負責接受2018年及2020年選舉檢驗，他若當選黨主席，在總統提名部分，先廣尋黨內品德操守、學養好，並對中華民國忠貞到底的人；次再考慮黨外人士，但若都遍尋不得，黨主席挺身而出是「最後的選擇」，他「要有這種覺悟，但不做這種打算」。
前副總統、國民黨主席參選人吳敦義今天下午到台中廣播接受專訪。他受訪時表示，他如果當選黨主席，一定要負責2018年及2020年選舉的檢驗。
吳敦義表示，民進黨執政至今並不理想，國民黨在2018年地方選舉一定要有斬獲，增加首長、議會及代表會席次，用公平公開的方式提名最適當的人。至於國民黨在2020年總統及立委的選舉方面，吳敦義以他從政經驗，從中央到地方熟悉地方政治人才，並在民國96年擔任國民黨秘書長時操盤獲得大勝的經驗，是最可駕輕就熟。
至於總統人選，吳敦義指出，他會先遍尋黨內意見，人選的基本條件是品德操守、學養好、工作經驗受肯定，還要考慮到對中華民國忠貞、沒有被判的人；次再考量黨外人士，媒體曾報導過的大氣業家也是人選之一，但不能單戀人家、一口咬定，但也可作為川普例子的典範，若他也願意出馬，經評比最有機會當選，那當然提他。
不過，吳敦義話鋒一轉指出，若都遍尋不得，黨主席當然要挺身而出，「這是最後的選擇」，他「要有這種覺悟、但不做這種打算」。
(中時)
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