35歲安達祐實裝嫩扮學生妹 正到網友不敢相信！

安達祐實35歲與14歲對比照。(取自日網)

安達祐實為新戲扮學生妹。(取自日網)

12歲就以日劇《無家可歸的小孩》紅遍亞洲的女星安達祐實，近來為新戲《女囚SEVEN》再次穿起水手服扮演學生妹，今(21日)首度曝光她劇中扮相，超清純模樣令日本網友驚呼連連，一點也看不出她已經是35歲兼2個小孩的媽！

35歲安達祐實。(取自日網)

《女囚SEVEN》今晚將在日本首播，安達祐實戲中飾演因多次吃霸王餐而入獄的女囚，今日劇組更首度曝光她在劇中的學生妹扮相，完美零破綻的清純模樣讓一票日本網友直呼超可愛。

擁有一張超級童顏的安達祐實，不僅戲路受到「童顏」限制，也曾引來整形傳聞，不過她2年前在節目中就曾親自澄清外界疑慮，直接回答「我沒整形」，也坦言連經紀公司高層也一度懷疑她偷偷進廠維修。

(中時電子報)