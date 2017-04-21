新光三越信義A8金門展 窖藏8年金酒競標義賣

新光三越信義A8金門物產展現場有多項文物展品。（郭家崴攝）

新光三越信義A8金門物產展旺來酒雕，金門高粱酒公版雕刻0.3L原價880元、特價680元；0.6L原價1380元、特價1080元。（新光三越信義新天地提供）

新光三越信義A8金門物產展王大夫一條根精萃舒緩擦＋一條根精萃舒緩貼（大），原價1030元、特價850元。 （新光三越信義新天地提供）

新光三越信義A8金門物產展金合利鋼刀，電木柄鋼刀禮盒＋精美大水果刀，原價3600元、特價3180元。（新光三越信義新天地提供）

金門酒廠今提供全台唯一、原價8萬元的「2008年陶罈窖藏佳釀30公升金門高梁酒」，在戰地坑道內窖藏8年，首度在新光三越信義A8公開競標義賣，以10萬元被標下。（新光三越信義新天地提供）

新光三越信義新天地A8與金門縣政府首度攜手合作，今天（21日）起至5月7日舉辦「2017金采時刻 金門物產展」，開幕首日就由金門酒廠提供全台唯一的「2008年陶罈窖藏佳釀30公升金門高梁酒」首度於百貨公開競標義賣，起標價8萬元，最後被現場民眾以10萬元標下，競標所得會全數捐給慈惠善導書院文化教育研究協會，趁母親節前為台灣各個角落努力的單親媽媽盡一份心力。

展區中，13家廠商集合貢糖、牛肉乾等9大特色伴手禮，有上百支空運來台的金門高粱酒，包括知名的58度特優金門高粱；與首次來台的「旺來酒雕」，可客製專屬紀念酒瓶刻上祝福字句，預計可引超過5萬來客。

還有「浯州陶藝」窯燒的風獅爺，與「金合利鋼刀」第三代傳人吳增棟以廢彈殼手工製作的刀具。展期間有買二送一、買三送贈品等優惠，王大夫一條根約8至9折；持貴賓卡/貴賓卡銀卡消費滿500元，有機會抽3200元的金門微風海戀民宿標準套房住宿券2晚。

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(中時)