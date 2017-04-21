疑妻「討客兄」，醋夫到小王家門燒車報復

賴嫌凌晨跑到霧峰吳男家門口燒車，警從監視錄影帶以車追人，鎖定他涉有重嫌。（馮惠宜翻攝）

南投56歲賴姓男子，因懷疑太太和台中霧峰區吳姓男子有曖昧，本月19日清晨4點摸黑到吳男家門口用瓦斯噴燈燒吳男的自小客引發火災，雖然他事後逃逸，消防局獲報到場撲滅，霧峰分局鑑識人員到場懷疑是人為緃火，經偵查發現56歲賴姓男子涉有重嫌，將他拘提到案偵辦，他坦承，是要讓吳男別再開車去幽會。

霧峰分局指出，19日凌4時許接獲消防局通報，位於霧峰區中正路段有自小客車起火燃燒，經組成專案小組追緝，發現56歲賴姓男子涉有重嫌，於20日下午2時許，將賴嫌拘提到案偵辦，釐清案情。

經警偵詢賴嫌供稱，他懷疑老婆與55歲吳姓被害人有曖昧關係，日前曾在吳男車輪附近置放鐵釘、刺破輪胎，這次摸黑搞破壞，先剪斷剎車油管及使用瓦斯噴燈燒車，主要是希望讓吳男無車可用，不能出門幽會。警方也在訊後將賴嫌依公共危險及毀損罪嫌解送台中地檢署偵辦。

(中時)