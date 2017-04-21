屏稅務局標案惹爭議 被批不尊重藝文工作

屏縣稅務局因宣導標案惹議，被藝文界批評根本不尊重演出。（林和生攝）

屏縣稅務局因宣導標案價格太低引發藝文界不滿，粉專小編回應卻被認為是「提油救火」。（林和生翻攝）

屏東縣稅務局日前公開招標校園租稅宣導活動，為此編列36萬元，規定須演出144場，消息一出被藝文團體批評價格低得離譜，根本不尊重藝術演出，粉絲專頁小編還為此回應，換算下來每人時薪超過1000元，被網友諷刺「提油救火」，稅務局事後道歉並停止招標。

已經連續舉辦6年的校園租稅宣導，以往都以行動劇方式委外宣導，而今年標案內容被兒童劇團團長吳文堯反映指出，等於演員時薪僅能領68元，堪稱血汗演出，整起事件被網友不斷轉傳，更在屏東稅務局臉書上引起廣泛討論。

為此官方粉專小編留言回應表示，雖然演出144場，每場預算2500元，演出時間只有20至30分鐘，如以每場演出5人換算，每人時薪超過1000元。

留言一出更讓網友群情激憤，有網友痛批，「公僕如此傲慢，不尊重藝術呈現，還期待什麼？」；更有人直言：「不要用價錢來羞辱表演藝術工作者」，直指根本沒有考慮採排、器材架設及交通往來時間。

為此，屏東稅務局再次出面滅火澄清，有關吳文堯團長的不平之鳴，我們在未能深切體會反應藝文產業苦勞的用心，而有不適切的回應，對此深表歉意。也強調，這件標案即日起停止招標，重新檢討計畫的執行內容及預算。

(中時)