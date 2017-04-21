小琉球最迷人景點 原來藏在海底
小琉球在觀光效應衝擊下，近年來實施沿岸3海浬禁網、潮間帶管制、劃設自然人文生態景觀區及淨灘淨海等措施，就盼回到原先具有豐富海洋生態的絕美離島，目前成效見卓，不只有世界級的海龜，還有海扇森林、沈船等生態，再躍升全台新興潛水勝地。
鵬管處表示，為了鼓勵民眾親近水域休閒活動，4月中特地邀請2名水中攝影專家李明忠和張嘉麒紀錄小琉球水下生態，潛水足跡遍及世界各地的兩人，都對小琉球海洋環境讚不絕口，張嘉麒說，在小琉球單次潛水中看到的海龜數量，已遠遠超越世界知名的潛水勝地西巴丹。
舊地重遊的李明忠也說，小琉球的改變好大，水下不再掛著廢棄漁網垃圾也少見，水中能見度好時，動輒20米下的海扇森林和海龜拍攝都非常清楚，還能看到許多的海蛞蝓、特殊的蝦蟹，未來希望有機會能完整紀錄小琉球精彩的水下風光。
他建議潛店、潛導或民宿業者都需要對下水的潛友做行前教育，包含水肺潛水、自由潛水、浮潛遊客等，，讓遊客理解如何接近和觀察海龜的反應，這樣才不會對海龜造成壓力，也才能拍到想要的畫面。
遊憩課指出，大部分遊客都是去浮潛看綠蠵龜，都不知最迷人的景點藏在海底，這些生物大多在深度20米內，部分屬於中高級潛點，需有經驗的潛水員較適合前往，享受美麗的海底世界時，還是要以安全為最高原則。
(中時)
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