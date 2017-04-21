2017全國校園盃咖啡拉花競賽 中華醫大登場
咖啡拉花，讓人在品嘗美味咖啡的同時，也領略時尚/食尚美學！2017國際咖啡拉花趨勢研討會暨全國校園盃咖啡拉花競賽，今起一連2天在中華醫事科技大學舉辦，來自全國餐飲相關科系61位選手參賽，只見眾人發揮拉花本事，立體動物拉花、可愛造型等，讓人讚嘆連連。
現場也邀請咖啡業界知名的立體咖啡劃花專家張桂芳老師示範立體拉花教學，張桂芳熟練拉花創意和技巧，讓一隻隻可愛的小貓、小熊，甚至蟑螂，栩栩如生的躍然在咖啡上，引來眾人陣陣讚嘆，學生爭相拍照，也汲取不少創意和技巧。
這場賽事吸引全國各餐飲科系61位學生代表參賽，比賽邀請2015、2016連續2年獲得咖啡拉花競賽冠軍、今年6月將代表台灣前往匈牙利參加世界盃比賽的鄭智元、尚品咖啡食品有限公司經理張碩峰、擁有美國最高認證咖啡杯測師許哲尚、WCE世界盃咖啡拉花台灣選拔賽評審暨台灣冠軍教練程昱嘉老師、林尚倫及郭柏佐等6位業界知名的專業人士擔任評審。
評分項目包括圖形位置、顏色對比、美感與創意、困難度及專業態度等，每位參賽選手必須在規定時間內完成2杯一模一樣的咖啡拉花。
中華醫大餐旅系系主任陳南吟表示，此次競賽提供全國餐飲、觀光相關科系學生經驗與技術的交流平台，期盼能透過競賽讓學生相互觀摩學習與專業技能之養成，進一步推廣台灣精品咖啡之文化，促進觀光餐飲發展與產官學合作之交流。
(中時)
關鍵字：咖啡、全國校園盃咖啡拉花競賽
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