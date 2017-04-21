大雷雨即時訊息 新北等6縣市小心打雷強降雨
氣象局下午針對基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，提醒民眾外出注意！
氣象局下午5時24分發布大雷雨即時訊息，預估將持續至下午6時30分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，注意溪水、河水暴漲，當心坍方、落石、土石流，以及低能見度。
示警區域：
基隆市：七堵區、暖暖區、信義區。
新北市：新店區、三峽區、汐止區、瑞芳區、石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區、貢寮區、烏來區。
桃園市：大溪區、復興區。
新竹縣：竹東鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉。
苗栗縣：頭份市、南庄鄉、三灣鄉。
宜蘭縣：宜蘭市、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、三星鄉、大同鄉。
(中時電子報)
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