2017新竹良品─縣上好禮徵選活動開跑

新竹縣「新竹良品─縣上好禮」徵選活動，即日起開跑，凡設立於新竹縣並領有政府核發之合法設立證明文件的商家、個人都可自我推荐參加。（陳育賢攝）

新竹縣連續舉辦2屆10大伴手禮活動，在城市友好以及觀光推廣上具有相當大的影響力，新竹縣政府今年將繼續且擴大舉辦「新竹良品─縣上好禮」徵選活動，將競賽型的選拔改為審查徵選方式，即日起至8月10日下午5點前受理報名。

縣府指出，今年徵選的新竹良品從傳統到創新，並結合新竹縣13鄉鎮市及跨越山、湖、海3大特色，展現出新竹縣具在地特色產物的不同風貌，預計至少選出100種品牌、150件良品，並將於新竹縣政府或中央各相關部會的行銷活動中持續推廣與行銷，用「良品」行銷新竹縣的品牌，用「伴手禮」溫暖朋友的心。

活動徵選的名單採主動報名及專家學者推薦等方式，良品廠商的條件，是需設立於新竹縣並領有政府核發的合法設立證明文件。

良品的條件，則需在新竹縣販賣，並須符合該類產品包括食品衛生安全管理、食品標示、檢驗合格、產品包裝、化粧品衛生管理條例等相關國家法令規定。

為鼓勵新竹縣各業者加入此計畫，只要報名資料齊全且具有在地特色或創新研發的良品，將優先列為新竹縣政府首席推廣對象。

徵選出的商家以及良品的圖文資訊，另將收錄至「新竹良品─縣上好禮」型錄中，除製作專文推廣的商品型錄外，也會匯整出電子型錄放在新竹縣政府的網站。詳情可至「新竹良品─縣上好禮」粉絲專頁：https://www.facebook.com/hsinchu2017select/瀏覽。

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