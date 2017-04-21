高雄3C節能家電暨空調大展 男搬冰塊抱走42吋電視

魏先生（左二）從高雄市電器公會理事長蔡志亮（右二）接下 42吋液晶電視大獎。（柯宗緯攝）

高雄3C節能家電暨空調大展，今（21）日起一連4天在高雄巨蛋登場，開幕日特別舉辦抱冰秤兩拿電視活動，五位餐賽者在限時內大吃冰淇淋消暑，捧著冰塊來回跑，秤重最接近者，就有機會贏得42吋液晶電視大獎，最後由從事旅遊業的魏先生以9.8公斤重的冰塊最接近電視10公斤。

魏先生表示，大學時就讀數學系，所以對數字很敏感，也曾參加類似展覽的活動，所以心裡有盤算不要拿超過重量的冰塊，最後贏得大獎，至於42吋液晶電視台，他笑著說，要拿回家客廳擺放，讓家人一起觀賞

此次展出規畫了智慧科技家電區、冷凍空調電機區、綠色節能設備區、行動通訊產品區、3C資訊電腦區、LED照明器具區、數位保全科技區、綜合周邊配件區…等，超過百家國內外知名業者聯手打造南台灣最超值的年度家電採購盛會。

Outlet精品家電館除有滿千折百的好康外，每日限量祭出小家電超低下殺1折起！有吹風機、吸塵器、充電式捕蚊拍、遙控電風扇，每項商品限量10組。主辦單位高雄市電器商業同業公會表示，此次展出的涼夏商品，將挑戰全國最低價，也保證買貴將會退差價。

此外，初夏之際也是採購冷氣的最佳時機，廠商大手筆加碼祭出凡現場購買冷氣，世界名牌好禮六選一，有日立超強力吸塵器、象印微電腦熱水瓶、德律風根DC直流電風扇、飛利浦全水洗電動刮鬍刀、飛利浦厚釜電子鍋、飛利浦美食家黑晶爐，早買早選早享受。

(中時)