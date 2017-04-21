雞蛋驗出戴奧辛 彰化縣雞農、官員齊痛批：未到蛋場採樣就公布 太不道德

彰化縣衛生局封存王功蛋行。（吳敏菁翻攝）

彰化縣衛生局封存王功蛋行。（吳敏菁翻攝）

畜牧場採樣。（吳敏菁翻攝）

3家蛋場流向。（食藥署提供）

食品藥物管理署進行竹苗雞蛋檢驗，18日在苗栗頭份合成批發場，檢驗到雞蛋含有戴奧辛，含量5.2皮克／克脂肪，超出標準2.5皮克／克脂肪，並從通路指出疑似來自彰化縣的3家蛋場，掀起一片嘩然，彰化3家蛋場都屬籠式飼養的雞隻怎麼會檢出戴奧辛？食藥署根本尚真正到蛋場採樣、嚴謹釐清源頭，就搶先公布，太不道德了。

2005年，彰化縣線西鄉被發現鴨蛋含有高濃度戴奧辛，稽查發現7個養鴨場有5個場的鴨蛋都含有高濃度的戴奧辛，當時台灣戴奧辛的標準為3皮克／克脂肪，當時驗出濃度最高的鴨蛋，超標高達7倍，達23皮克／克脂肪，掀起軒然大波，至今讓人餘悸猶存。

這次公布，彰化縣府官員私下都相當不以為然，指出只從事市售雞蛋檢出2件，尚未到蛋場採樣，證據不足，是在急什麼？殺機取卵也不用這樣。

和當年戴奧辛毒鴨蛋更大不同還在，這些蛋場是採籠式飼養並沒有環境介質作接觸，和當年放養環境並不同，王功地區也沒有可疑的戴奧辛排放源頭。籠式的飼養方式，最大可疑源頭，必須鎖定在飼料、飲水。彰化縣環保局表示，將配合中央進行背景環境做採樣。俟檢測結果確認後始能釐清汙染來源，目前配合中央單位管制作為。

農業處指出，彰化縣是全國最大的養雞大縣，每兩粒雞蛋就有一粒來自彰化，縣內共有882場蛋雞場，17529208隻蛋雞，公布應該高規格，現場採樣的數據一定要有。

今天下午，縣府環保局、農業處都配合中央，進行現場採樣，是否有超標要看最後檢驗結果才能確認，但這3家過去並沒有檢出紀錄。縣府目前針對這3加蛋場的雞蛋，進行移動式管制。

環保局表示，目前配合食藥署緊急應變機制，優先釐清3座禽畜場周邊並無戴奧辛排放特定污染源。環保署環檢所配合農委會赴現場採集環境介質，經檢視飼養環境，因未接觸土壤及食用周邊植物，儘採空氣及水樣品，並由環檢所分析。樣品分析預估最快要7天，空氣樣品因採樣時間較久，需多1至2天。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，經查駿億、鴻彰、財源等三家蛋雞場，全數出貨至王功蛋行，王功蛋行之下游蛋商主要銷售至苗栗，新北，桃園等四家業者。封存王功蛋行現場蛋品：雞蛋 56箱（相當於 672kg)、液蛋 7箱 （84包 ，相當於 100.8kg)、報廢蛋 152箱（相當於1824kg) ，以上合計215箱 （ 相當於2596kg)，沒有流入彰化縣。

(中時)