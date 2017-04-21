屏北高中小清華專班40人錄取國立大學

屏北高中小清華原住民專班今年55名報考獨招、繁星推薦及個人申請的應屆畢業生，有40名錄取公立大學或公費生。（潘建志攝）

106學年度大學取錄名單陸續放榜，屏北高中小清華原住民專班今年再創佳績，55名報考獨招、繁星推薦及個人申請的應屆畢業生，有40名錄取公立大學或公費生，達報考人數7成以上。有學生立志當老師，未來能回到故鄉部落教育下一代。

其中獲錄取頂尖大學及公費生學生有19人，包括清大5人、成大3人、台師大1人、中央1人、中興4人、中山2人、中正1人、離島及原住民醫事公費2人。校長林聰明表示，4月下旬還有一批大學個人申請放榜，加上5月初備取生遞補後，可望有更多學生進入國立大學或取得公費生資格。

學生楊芝吟和林紹平都錄取清華大學清華學院學士班不分系，未來兩人都想當老師，回到部落教育下一代；古巧真錄萬成功大學都巿規劃學系，他希望未來能回到部落，從社區營造做起，打造更美好的部落，吸引更多遊客來觀光，活絡部落經濟。

除了原住民專班外，屏北高中其他班級學生表現也很優異，蔡祐欣錄取台灣大學藥學系、王宜欣錄取中山醫學大學護理學系、林心怡錄取中國醫學大學護理學系，還有多名學生錄取成大、政大等國立大學。蔡祐欣原本想要從醫，成績可以上陽明大學，但因為怕見到大體和血，最後選擇藥學系。

(中時)