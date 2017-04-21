防止牛結核疫情 竹縣長邱鏡淳視察畜牧場

新竹縣長邱鏡淳（右三）視察畜牧場，了解防疫狀況，也肯定青年農民為畜牧業打拼的努力。（莊旻靜攝）

為了防止牛結核病疫情擴大，新竹縣政府調查新竹縣酪農產銷班9處畜牧場，雖未傳出異狀，不過新竹縣長邱鏡淳及農業處等單位，今天（21日）前往新東鴻畜牧場，呼籲提升防疫措施，並了解轄內酪農產銷狀況。

嘉義牛場日前檢驗牛結核病，傳出陽性反應，由於牛結核病為法定傳染病，且有人畜共通之虞，為了避免疫情擴大，邱鏡淳今視察新東鴻畜牧場，也參觀牧場內的儲乳槽。由於現今乳源不足，酪農生廠的乳品多由食品大廠收購後再加工，出場均有食品檢驗核可，邱鏡淳要求業者不得大意，須嚴格把關，並做好防疫工作。

農業處長邱世昌、民政處副處長劉德威、機要秘書吳玉今一同前往新東鴻畜牧場，該畜牧場第二代接班人魏春富，為新竹縣青年農民聯誼會成員，與父親魏娘城經營畜牧產業將近30年，牧場內飼育150頭乳牛、日產2噸牛乳。

魏娘城、魏春富父子強調，牧場最擔心即是疫情傳播，只要國內發生相關事件，都會主動提升防疫措施，對於現今休閒農業的推廣，他們也考量到對於疫情的安全，傾向不開放牧場，而另闢示範區等。

魏春富在退伍後就逐步接手牧場工作，目前牧場佔地約1公頃，在改善飼養環境等狀況後，乳牛泌乳量提升10％約0.3公斤，但仍不達目標的5公斤，將持續努力，也期望縣府在穩定水源、有機排泄物利用等事項提供協助，以及開放外勞參與農業生產的類別等。

邱鏡淳鼓勵青年返鄉參與農業，也提議結合觀光提升附加價值等，對於魏春富所提建議，也將指示農業處積極處理、爭取，並提供日前赴日本參訪時，見到日本宮崎縣竹製飼料替代試驗，給予建議。

(中時)