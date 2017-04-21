勞動基稽查 4旅行社12家遊覽車客運業沒有7休1
蝶戀花旅行社國道翻車事件後，勞動部啟動為期2個月的「旅行社及遊覽車客運業聯合稽查專案」，今（21）日公布結果，竟有超過半數的旅行社、遊覽車客運業違反職業安全衛生相關法令，更有高達4家旅行社、12家遊覽車與客運業者未讓勞工7休1，9家旅行社未依規定給付加班費。
勞動部日前進行「106年旅行社及遊覽車客運業聯合稽查專案結果」，共有84家旅行社、87家遊覽車與客運業者受檢，在職業安全衛生法令部分，共48家旅行社、48家遊覽車客運業違法，違法比例分別高達57.1％、55.2％。
其中在旅行社部分，共有31家未依規定訂定安全衛生工作守則，比例為36.9％，26家未設置職業安全衛生業務主管及管理人員，23家未依規定實施健康檢查；在遊覽車客運業部分，也有21家未依規定訂定安全衛生工作守則，21家未提供異常工作負荷促發疾病之相關預防措施。
另外，在違反《勞基法》的部分，旅行社的違法比例高達4成，遊覽車客運業違法比例高達4成6。有9家旅行社未依規定給付加班費，7家旅行社讓勞工休息日、例假日出勤卻未加給工資，4家旅行社未讓勞工符合7休1規範；遊覽車客運業者則有12家未讓勞工符合7休1規範，7家延長工時超過法令規定。
勞動部職安署長鄒子廉指出，對於違規的業者，由於還在陳述階段，不方便公布名單，確認違規後將會依法開罰，像是未符合7休1，休假日、例假日出勤未依規定加給工資，未依規定給付加班費等，可處2~100萬元。
(中時)
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