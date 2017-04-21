新黑金！可可製成化妝品 屏東農業再升級
可可不但可以做成巧克力，還能製成化妝品！可可目前已成為屏東六堆地區的「新黑金」，屏東第一個將可可成功製作成本土巧克力的內埔農民邱銘松，和學者合作花了6年時間，將可可研發出7種保養美妝產品，大大提升可可產品附加價值。
目前屏東縣種植可可的面積已超過200公頃，因可可樹喜蔭，許多農民種在檳榔樹下，成功將日益縮減，且不被鼓勵的檳榔產業轉型。邱銘松是最早一批種植可可的農民，也是第一個和臺大團隊合作，成功突破技術，將臺灣可可製作成本地巧克力的人。
為了提高可可附加價值，他6年前和學者合作，終於成功研發出菁萃、晶露、胭脂、護唇膏、洗面露、洗髮露、面膜等7種保養品和化妝品。他說，他種可可後因常洗可可果，發現務農的手竟然變得異常滑嫩，便發想應該可以用可可來製作化妝品。
他說，國外已有將可可用於製作化妝品的例子，但都只用可可脂，他則是將整顆可可果、花、葉子等「全部利用」。可可花可提煉增加香味，可可葉中含有可可多酚、類黃酮，具有美白的效果。
縣府客務處長陳麗萍說，可可目前已成為六堆客家地區的重要農作，也是未來的明星產業，未來會協助成立合作社，讓農民更能獲利。
(中時)
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