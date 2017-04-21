周薪6萬實習爽缺 高中正妹林語萱凍蒜！
號稱周薪6萬元最爽缺「馬里亞納觀光局1周實習生」今天進行決選，結果由最年輕的參賽者、19歲高中女生林語萱凍蒜！這項選拔今年邁入第4屆，網路票選出決賽三強，最後林語萱擊敗競爭對手「網紅美女」唐寧以及「女版航海王」謝欣霓。
林語萱目前是中山女中高三學生，在校成績現優異，也是學校的風雲人物，不僅可獲得7月前往里亞納實習旅遊的機會，還有新台幣6萬元的周薪可拿，加上機票、食宿全部免費，總值超過15萬元。
從小熱愛旅遊的林語萱已去過23個國家，但不包括馬里亞納，最遠到過北極，也曾擔任國際志工前往東南亞各國服務。不過這次能夠擊敗其他競爭對手脫穎而出，連她自己也不敢相信，覺得實在太幸運了。
馬里亞納觀光局公關行銷經理鄭全隆表示，第1名與第2名原本網路積分就非常接近，今天林語萱是以沉穩的台風及完美的問答，獲得評審一致肯定勝出；至於唐寧與謝欣霓則分獲「最佳人氣獎」、「最佳光芒獎」。
其實3人都是旅遊超級愛好者，加起來一共走訪過40幾國，語言能力更不在話下。主辦單位覺得，這個1周實習生的爽缺競爭越來越激烈，只可惜男性參賽者偏少，入圍決賽的也都是女生。
馬里亞納觀光局代表蔡璧如表示：「可見出國旅遊的女生越來越多且行動力超強，像歷年來當選的4位實習生就有3位是女生，希望下次能有50歲以上的超級老爸來參賽。」
(中時)
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