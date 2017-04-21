捷運環狀線回填廢土弊案 新北地檢第三波搜索、傳喚5人

新北地檢署針對環狀線回填廢土弊案，今日指揮調查局新北市調處發動第三波搜索行動，前往皇昌營造張姓施工現場主任等人辦公處所搜索，並傳訊張姓主任共5人到案說明。

新北地檢署指出，北市府捷運工程局東工處於2011年10月間辦理捷運「環狀線CF640區段標工程」採購案，該工程係由皇昌公司承攬，其中CF642子施工標之餘土清運則由萬業公司負責，但包商為節省清運成本並圖土石方利益，載運鋼筋鐵條、塑膠水管、木材等一般事業廢棄物佯裝為土石方至捷運環狀線工地進行回填，再向北捷東工處請領工程款，今日再指揮法務部調查局新北市調查處執行前開搜索，並傳訊皇昌公司張姓工地主任及其他4名工地人員共5人到案說明，釐清回填廢土流程及經過，目前5人仍在市調處訊問中。

(中時)