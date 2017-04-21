造園美女杜佳郁　每天苦練10小時拚晉級

勞發署副署長施貞仰（右一）及雲嘉南分署長柯呈枋（後）利用中場休息時間為選手們加油打氣。（萬于甄攝）

全國技能競賽造園職類選手杜佳郁，年僅16歲參賽，也是本次分區賽女生組年紀最輕的一位。（雲嘉南分署提供）

全國技能競賽南區分區賽登場，在1018位參賽者中，年僅16歲的杜佳郁為爭取進入全國賽的門票，賽前一個半月每天久蹲搬磚、苦練超過10小時，練到「馬甲線都跑出來」，杜佳郁希望打破男女先天體格差異的迷思，拚出好成績。

就讀北門農工造園科高一的杜佳郁，是這次全國技能競賽南區分區賽女生組最年輕的一位，杜佳郁說，因為從小就喜歡「拈花惹草」，且未來想成為一位景觀設計師，高中升學時，造園科是她不二選擇。

杜佳郁今年與同學組隊，報名參加全國技能競賽造園景觀職類，她坦言，練習後才發現是痛苦的開始，鋸切木頭、扛運水泥等都是「體力活」，時常練到腰酸背痛，一碰到枕頭就能立刻睡著，杜佳郁更笑稱，「練到都有馬甲線」。

昨(20)日將近1018位的參賽者，杜佳郁與同學陳芋潔算是比賽的菜鳥，兩人初次參賽心情雖感到很新鮮，但也相當緊張，勞發署雲嘉南分署長柯呈枋21日親自到競賽場地為兩人加油打氣，柯呈枋說，2個小女生打破刻板印象，將興趣轉化成技藝，精神值得支持鼓勵。

柯呈枋表示，本屆全國技能競賽22日落幕，47職類共計1018名選手參加，前5名優勝選手除獲得獎金外，還可參加8月的全國賽，前3名憑成績可保送國立科大，這也讓技能競賽成為技職生另類的熱門升學管道之一。

(中時)