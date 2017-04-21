MLB》賭城將有球隊? 大聯盟主席鬆口
「賭城」拉斯維加斯有大聯盟球隊日子不遠矣，自從打開大門讓NFL和NHL進駐，近日大聯盟主席曼弗瑞(Rob Manfred)透露，拉斯維加斯不排除將成為下一個有大聯盟球隊城市。
過去拉斯維加斯沒有球隊，「萬惡之城」的名聲是最大顧慮，不過隨著NFL奧克蘭突擊者（Oakland Raiders）遷往賭城有譜，不少人認為「賭城」已經不如十、二十年前惡名昭彰，大聯盟也考慮放行。
目前最有可能的兩個球隊就屬奧克蘭運動家隊和坦帕灣光芒隊，近日兩支球團都積極尋找新落腳處，光芒先前的場館計畫在2014年被打槍，運動家隊尋覓新地點也已有段時日，不過仍未找到解決辦法，如今「賭城」可望成為解藥。
主席曼弗瑞表示，大聯盟正重新檢視博弈對大聯盟的立場，且也與各隊老闆討論中，此舉有助推動棒球博弈合法化，或許能洗刷「賭城」的污名，他也不排除在拉斯維加斯擴編新球隊，但仍以運動家隊和光芒隊為首要考量。
(中時電子報)
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