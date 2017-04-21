深化北管藝陣 雲科大學子參與北港集雅軒遶境

雲林科大學生參與集雅軒北管藝陣遶境，深化在地文化。（張朝欣攝）

雲林北港鎮百年北管藝陣「集雅軒」為傳承地方戲曲文化，與雲林科技大學文化資產維護系合作，由學生參與北港媽祖藝陣遶境，從實務經驗中學習，年輕新血輪加上產學合作，推廣深化在地文化。

集雅軒為北管支系，清朝咸豐3年，由笨港蔡及、陳貞、吳石等地方士紳開館，早期主要因應地方迎神賽會需求，日據時期及光復後盛極一時，民國四十年代為全盛時期，可演出難度極高的雙棚戲。

今年北港媽祖遶境，集雅軒與雲林科技大學文化資產維護系合作，由學生參與遶境活動，學生們為深入了解集雅軒歷史文化，花費1個月時間學習北管演奏與各種傳統儀式。

學生表示，集雅軒在北港鎮設有會館，由於歷代館員用心經營，許多早期文物得以保存，包括戲服、彩牌、托燈架、木彫彩牌，種類繁多且完整，其中鎮館之寶「清代刺繡彩牌」，已有100多年歷史，非常珍貴。

集雅軒總幹事吳登興說，集雅軒注重傳統，演奏水準相當高，1964年曾應邀前往士林總統官邸表演八仙獻壽。但隨著時代變遷，北管傳統樂團日益式微，目前集雅軒能夠參與演出的樂手僅剩20餘人，且平均年齡高達70歲，亟待補充新血。

此次集雅軒與雲科大合作，吸引許多年輕學子參與，讓老團員倍感欣慰，希望在傳統的基礎上加入年輕人的創意，老少合作、產學交流，永續傳承地方戲曲文化。

(中時)