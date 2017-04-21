柯P談智慧城市：法律准才做「政府自己嚇自己」

台北市長柯文哲下午出席智慧城市新商業論壇，被問及電子商務時，柯文哲舉例，過去ETC只簽約在高速公路使用，在法律上沒有准許在其他道路，但台北市最後還是准許在快速道路收費了，他認為「法律應該是不准做的時候不許做」，如果只是允許做才可以做，「整個政府自己嚇自己」。

他又以交通罰單為例，現在規定不準透過監視器開罰，柯文哲表示，想不通一定要人到現場才可以開罰、人透過螢幕就不行，柯笑說，「好像我整個腦袋跟國家接不起來」，所以還是在跟法律允許做才做抗爭當中。

他再提到Wi-Fi，過去曾想開放不用登記就登入，但中央不准，還有智慧停車場讓個廠商參與、路邊停車格智慧化，柯更笑說，「我還把停車格畫完。」

柯文哲說，台北市從業人口以金融、批發零售占多數，如果推動ETAG、電子商務加物流，科技在進步，5年內這兩個就業人口會大幅失業，但政府都沒有做準備，想想就可怕，「等死政府」，還是要靠民間的意見。

(中時)