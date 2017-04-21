吃到戴奧辛蛋怎辦？譚敦慈說...

相隔12年，國內再現戴奧辛蛋，這次從鴨蛋變成雞蛋，讓不少人聞風喪膽。毒物專家指，戴奧辛經短期暴露，會傷肝、傷皮膚，長期暴露則會增加罹癌、流產、胎兒畸形、免疫功能受損的風險；專家建議，戴奧辛為脂溶性，可靠多吃高果膠的香蕉、蘋果、鳳梨，以及黏稠的海帶、秋葵、燕麥來幫助人體代謝。

有「世紀之毒」之稱的戴奧辛，已被世界衛生組織WHO訂為確定致癌物。林口長庚臨床毒物科主任顏宗海說，戴奧辛為脂溶性，容易存在於內臟、肥肉、大型深海魚類等地方，民眾平時可降低上述食物的攝取量，並靠著多吃高纖蔬果，加速將戴奧辛將腸胃排出。

針對衛福部食藥署驗出市售雞蛋含超量戴奧辛，林口長庚毒物實驗室團隊資深護理師譚敦慈強調，要靠烹調的方式、將戴奧辛從遭汙染的雞蛋中除去「不可能」，考慮到雞蛋是優質蛋白質、又深受國人喜愛，能做的就是「分散風險」，也就是平常在挑選時，每次都購買不同產地的雞蛋，就算是到菜市場買蛋，也可詢問老闆蛋源，如此在出事時，能將風險降到最低。

由於戴奧辛屬於脂溶性，透過食用一些有助排油的食物，能幫助身體將其代謝。台安醫院營養師表示，像是香蕉、蘋果、鳳梨、奇異果等含高果膠的水果，以及燕麥、海帶、秋葵、皇宮菜等黏稠、富含水溶性膳食纖維的蔬菜，均有助於代謝油脂。譚敦慈補充，多喝水來「稀釋毒性」，也是降低毒害的方法之一，民眾不需過度恐慌。

(中時)