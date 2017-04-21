中市教局長化身數學老師 「彭老師」分享生活經驗

教育局長彭富源運用自製的「誰最棒」獎勵圖表激發學生興趣，學生們爭相回答、活潑互動。（盧金翻攝）

台中市府教育局長彭富源化身「彭老師」，用貼近學生生活經驗的方式教學。（盧金足翻攝）

教育局長彭富源今天在后里區月眉國小，以「彭老師」身分進行數學公開課。（盧金足翻攝）

「1.5公升的礦泉水，可以裝幾瓶0.6公升的小瓶裝水？」「1小步的距離是多少？走了10步的距離有多遠？」台中市教育局長彭富源今天（21日）到后里區月眉國小，以「彭老師」身分進行數學公開課，從備課、進行公開課到回饋交流等過程，與月眉國小教師、國教輔導團員及老師共同討論，獲得師生熱烈迴響。

教育部「12年國民基本教育課程綱要總綱」規定，中小學校長和老師每年必須至少公開授課一次，彭富源昨天站在第一線，到月眉國小4年甲班教授數學第6單元小數的乘法。

學生口中的「彭老師」用貼近學生生活經驗的方式教學，透過陪父母去加油站與測量學校田地大小的例子，引導出小數乘法的概念，並配合實際操作自製的教具尺讓學生建構量感與數感。

他以一瓶1.5公升的礦泉水為例，問學生可以裝幾瓶0.6公升的小瓶裝水，並當場拿起瓶子實驗，引發學生興趣，團團圍住觀看實驗結果。

彭富源也幫學生測量一小步的距離，詢問學生這樣走了幾步、距離總共多少？也利用不同模式的佈題，深化學生對於小數乘法的認知，最後導入直式算則，讓學生學習完整概念又兼顧計算精確度，並運用自製的「誰最棒」獎勵圖表激發學生興趣，分組加分讓每個孩子都有機會發表，培養信心。

他強調，備課及授課是老師每天的重要工作，看到學生眼睛亮起來想要學習，以及上課喜悅得意的神情，就是教師源源不絕的動力。

「希望以自己的公開課經驗分享，站在第一線教師的位置，體會目前的教學氛圍，同理教師面對公開課準備的心情與遇到的問題」，彭富源思考政策落實的核心價值及看到老師的困難點，給予實質的協助，盼鼓勵老師用最自然的方式面對教師公開課。

今天觀課的彰化師範大學數學系教授施皓耀肯定彭富源親自體會公開課，思考如何推動落實；觀課的焦點在於「學生如何學習」，不同以往只專注在老師的教學，更兼顧師生間的互動，以及同儕間的學習情形。

輔導員回饋時也指出，彭富源公開課落實新課綱「以學生為中心」的教育內涵，不斷從師生互動中鼓勵並協助孩子架構學習概念；以學生學習的回饋，客製化、差異化去調整教學十分不易，透過共同備課及意見交流，能讓教授者成為最有收穫的學習者，也發揮合作與回饋的價值。

教育局將持續積極協助教師以專業發展為目標，透過公開課，希望增進學校教師「共備共學」的專業社群發展，也透過「打開教室」增加教師間、親師間的瞭解合作，加上藉由「

專業回饋」精進教師教學、提升教學省思；期待校長與教師用呼吸般自然的態度面對公開課，帶動親師生合作的自發、互動、共好。

(中時)