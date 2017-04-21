日本宮崎縣河野俊嗣知事　拜會桃園市政府

日本宮崎縣知事河野俊嗣拜會桃園市政府，雙方未來城市交流等議題，進行意見交流。河野俊嗣知事訪問桃園，除參訪祥儀機器人公司、中華航空等桃園企業，亦參觀了全台灣保存最完善的日本神社-桃園神社，22日河野知事一行貴賓將出席2017年桃園農業博覽會開幕活動。

桃園市長鄭文燦表示，去年11月，宮崎縣國富町合唱團曾經來桃園表演，去年12月，他也親自帶著前議長星原透參觀桃園神社，桃園的發展很快，近200家的日本企業在桃園設廠，桃園的工業產值連續13年全台第一，高科技產業聚集。另外，在農業產值上，稻米、茶葉、蔬菜、水果、草花等也發展很好。

鄭文燦說，明天是「2017年桃園農業博覽會」開幕式，很高興宮崎縣一同共襄盛舉。明年2018年將正式營運，我們也會邀請國際城市參展，宮崎縣是日本最大的農業縣，屆時歡迎宮崎一起參加。

秘書處長顏子傑補充，宮崎日南高校與桃園的高中棒球隊一直有交流，鄭市長希望未來可以推動更多的高校棒球交流。桃園為台灣的國門之都，與宮崎距離也相當接近，直飛僅需2小時航程，桃園市與宮崎縣間的交流追朔自18年前呂秀蓮縣長時期，這些年兩縣市也持續有音樂的民間交流。

顏子傑說，2017年桃園農業博覽會開幕式除宮崎縣外，來自香川縣、千葉縣等日本貴賓都會出席，因此市府今晚舉辦「台灣桃園、日本聯合歡迎晚宴」，並邀請日本台灣交流協會代表沼田幹夫，以及在桃園設廠的主要日商代表與會，如日本航空（JAL）、全日空（ANA）、YKK、台灣本田（Honda）、四葉食品、野村綜研、日本電綜等，希望藉此機會讓日本的朋友在桃園有更多的交流的機會。

明天的農博開幕活動，預計將有我國邦交國史瓦濟蘭杜貝代理大使、菲律賓駐台代表班納友、越南駐台代表陳維海、法國駐台辦事處貿易主任、印尼駐台辦事處貿易主任、日本千葉縣、香川縣、宮崎縣等6國40位國際貴賓出席。

(中時)