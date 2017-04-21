陸媒抹黑「與侯孝賢開房」 舒淇火大要求刪文
影后舒淇與名導侯孝賢情同父女，前年11月舒淇在金馬手冊上，用近1500字形容她眼中的「侯老大」，可見兩人真摯交情，沒想到近日陸媒發文談白百何離婚新聞，竟抹黑「舒淇老師在被偷拍到與候孝賢開房之後說出了真相」，讓舒淇火大透過經紀人發聲明，要求媒體刪除報導，絕不姑息。
近日《南方人物周刊》透過微博發文談「白百何們的人設修辭術」，文中說道普通人婚姻常遇到狀況，明星夫妻婚姻更難情比金堅，更扯：「在這件事上，還是舒淇老師在被偷拍到與候孝賢開房之後說出了真相，『沒什麼，在藝人行業，這就像換件衫那麼平常。』」
對此，舒淇稍早透過經紀人嚴正駁斥不實報導，表示該文惡意毀謗舒淇的名譽和人格尊嚴，也誤導了社會大眾，警告文章發布者立刻下架錯誤文章，停止轉發，且表示舒淇已委託律師事務所處理上述侵權行為，不排除透過法律途徑討回公道。
(中時電子報)
關鍵字：舒淇
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