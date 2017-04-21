警攀爬屋頂攻堅？原來是救狗行動
昨日下午花蓮縣玉里鎮一戶民宅，突然引起民眾圍觀，走近一看有兩名員警正攀爬屋頂，原以為警方正在攻堅，民眾你一言我一語的討論，後來看見員警抱起小狗，才知道原來是該戶屋主聽見小狗哀嚎聲，於心不忍，才請警察協助救援。
民眾圍著民宅議論紛紛，只見警方攀爬屋頂，場面緊張萬分，但最後槍響聲沒有響起，卻是聽見小狗的旺旺聲，原來並非警方進行攻堅，而是進行小狗拯救任務，讓民眾虛驚一場。
屋主向警方表示，一大早就發現屋頂有走動聲音，本以為是小貓玩耍並不以為意，到了下午屋主查覺微弱的哀嚎聲，才前去查看，屋頂上有一隻被繩索纏住的小狗，不停地掙扎、哀叫。
但屋主年事已高，行動不便無法自行上去救狗，正好看見巡邏員警經過，趕緊請求協助，警員王原璋及馬正傑見其如此擔憂，二話不說立即攀爬上去，救出被纏住的小狗，讓老先生覺得很窩心。
玉里派出所所長林佑為表示，民眾不論發生大小事件第一個都會想到找警察，各式各樣光怪陸離的請求協助事由，幾乎每位員警都可以侃侃而談，時常感到好氣又好笑。
林佑為強調，這次救護小動物雖與警方維護治安交通無關，但派出所員警始終秉持著為民服務之精神，在能力範圍內均會盡力去協助，也很感謝民眾對警方的支持。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。