警攀爬屋頂攻堅？原來是救狗行動

成功將狗狗救下。(楊漢聲翻攝)

昨日下午花蓮縣玉里鎮一戶民宅，突然引起民眾圍觀，走近一看有兩名員警正攀爬屋頂，原以為警方正在攻堅，民眾你一言我一語的討論，後來看見員警抱起小狗，才知道原來是該戶屋主聽見小狗哀嚎聲，於心不忍，才請警察協助救援。

民眾圍著民宅議論紛紛，只見警方攀爬屋頂，場面緊張萬分，但最後槍響聲沒有響起，卻是聽見小狗的旺旺聲，原來並非警方進行攻堅，而是進行小狗拯救任務，讓民眾虛驚一場。

屋主向警方表示，一大早就發現屋頂有走動聲音，本以為是小貓玩耍並不以為意，到了下午屋主查覺微弱的哀嚎聲，才前去查看，屋頂上有一隻被繩索纏住的小狗，不停地掙扎、哀叫。

但屋主年事已高，行動不便無法自行上去救狗，正好看見巡邏員警經過，趕緊請求協助，警員王原璋及馬正傑見其如此擔憂，二話不說立即攀爬上去，救出被纏住的小狗，讓老先生覺得很窩心。

玉里派出所所長林佑為表示，民眾不論發生大小事件第一個都會想到找警察，各式各樣光怪陸離的請求協助事由，幾乎每位員警都可以侃侃而談，時常感到好氣又好笑。

林佑為強調，這次救護小動物雖與警方維護治安交通無關，但派出所員警始終秉持著為民服務之精神，在能力範圍內均會盡力去協助，也很感謝民眾對警方的支持。

(中時)