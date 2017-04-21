桃猿日本風主題日 日旅遊網站特別設專案販售

日本的台灣旅遊情報網站NAVI，特別針對桃園棒球場設置特殊旅遊專案。(圖/截自NAVI官網)

Lamigo桃猿5月6、7日，將在桃園棒球場舉辦，日本風主題日「YOKOSO！桃猿！」，日本的台灣旅遊情報網站NAVI也特別設置特殊專案，期盼吸引日本民眾來到台灣觀賞中職賽事。

桃猿副領隊浦韋青表示，可能是因為這幾年球隊有跟日職羅德隊合作，也間接打響知名度，平時也會有許多日本自由行旅客，專程來到桃園棒球場看球，所以日本旅遊網站也提供特別遮專案，讓日本球迷有更多選擇，體驗屬於台灣棒球專屬的加油文化。

桃園棒球場的日本專屬旅遊行程，賽前還可以到桃園棒球場各處進行參觀導覽，浦韋青說，其實未來也有在計畫，規劃球迷可以提早進場，觀看桃園棒球場平時看不到的設施，或者也有些與球員之間更密切的互動，都在規劃當中。

而這次的日本風主題日，桃猿也將在主場準備日式氣球升空應援，體驗日式野球七局隊歌應援文化，日本文化週活動，將是桃猿首個異國文化主題日，球迷朋友絕對不能錯過。

(中時電子報)