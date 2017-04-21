草菅人命！4度酒駕遭通緝 又因酒駕落網

陳姓男子酒駕遭通緝，竟因酒駕再度遭逮。(郭韋綺翻攝)

陳姓男子酒駕遭通緝，竟因酒駕再度遭逮。(郭韋綺翻攝)

高市湖內區41歲陳姓男子因酒駕連續4次遭查獲並判刑，現通緝中，昨(20)天晚上10點多，他酒後駕車5度被查獲，酒測值竟高達1.11mg/L，令警方痛批「目無法紀，無睹他人生命安全」。訊後，將陳男依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

湖內分局湖內派出所所長郭家銘、警員莊政雄，20日晚間巡邏勤務行經湖內區統一超商前，發現一輛黑色休旅車行車不穩、左右飄移，攔查發現車上的陳姓男子（65年次）身上散發濃烈酒氣，要求他下車並進行酒測。

下車後陳男一直藉故拖延時間，隨地便溺，自稱警友顧問，請求警方不要進行酒測，警方斷然拒絕；陳男見求情無效，藉故落跑被識破，逮捕過程中，陳男不斷反抗不肯就範，隨後「鴨子坐」癱坐在地耍賴不肯起來，還裝睡企圖規避酒測。

員警依職權嚴正執法，透過M-POLICE查出陳男為酒駕通緝犯，要將他上銬，陳男才配合酒測，沒想到一測，酒測值竟然高達1.11mg/L。

警方發現陳男是酒駕累犯，之前已有4次酒駕遭逮紀錄，並遭判刑有期徒刑3個月不得易科罰金，他未報到入監服刑，再度酒駕開車上路，痛批根本草菅人命。

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(中時)