交流救災經驗！新北消防局參加南韓國際聯合演習

新北市政府消防局參加參加首爾消防安全節及國際聯合演習系列活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局參加參加首爾消防安全節及國際聯合演習系列活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局參加參加首爾消防安全節及國際聯合演習系列活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局參加參加首爾消防安全節及國際聯合演習系列活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局18日至22日接獲南韓首爾消防災難本部邀請，由救災經驗豐富的副局長陳崇岳，率災害搶救科長陳志德、特搜大隊顏一加副大隊長及督察室黃柔瑄督察員等4人代表團，前往參加首爾消防安全節及國際聯合演習系列活動。

21日的超高層建築物防災研討會中，由消防局副局長陳崇岳以「超高層建築物防災與搶救策略」為題發表演說，和各國消防專業人員分享防救災經驗。

首爾消防災難本部每年定期於4月下旬舉辦消防安全節活動，活動經費約新台幣900萬元，藉由防災教育來提高市民面對災難的應變能力，深植防災意識，此次活動有別以往，特別舉辦各式消防應勤服裝秀、消防猛男選拔賽，場面熱鬧生動，別有新意，特別針對有孕在身的女性消防員，設計一款連身長裙制服，款式相當優雅大方。

南韓首爾消防災難本部亦安排國際聯合消防演習與超高層建築物防災研討會等消防實務與學術之交流，計有新北、新加坡、日本、馬來西亞、蒙古、白俄羅斯、祕魯及南韓等8個國家與會，而新北市是國內唯一受到官方正式邀請的消防單位，自2011年新北市與首爾市簽署「加強災難管理合作備忘錄」以來，雙方互動頻繁。

首爾消防災難本部今年4月來台致贈價值百萬元之救災VR訓練場景供新北市政府消防局使用，此外，藉由參訪當地災害事故訓練指揮訓練中心（ICTC）、防災中心、救災據點等相關設施、裝備及救災訓練模式，相信此行對於新北市之災害整備、緊急應變及消防教育將大有助益。

4月20日國際聯合演習中，新北市政府消防局與馬來西亞、白俄羅斯及韓國共同演練處置重大交通事故災害情境，運用氣動頂舉袋、油壓三用破壞剪、軀幹固定器（KED）及長背板，成功救出2名傷患，並分享蝶戀花遊覽車事故救援經驗。

另鑑於南韓首爾樂天世界塔（樓高550公尺）於4月初啟用，21日舉辦之超高層建築物防災應變國際研討會，共有7篇論文簡報發表，其中一篇由消防局陳崇岳副局長以「超高層建築物防災與搶救策略」為題發表，介紹新北市境內高樓建築概況（樓高超過100公尺之大樓共有51棟，超過50公尺之大樓共有663棟），是國內高樓數量最多的城市。

陳崇岳並分享汐止東方科學園區大樓、新店天闊大樓之火災搶救案例，說明新北市轄內最高建築物Mega Tower（板橋百揚大樓，樓高207公尺）之防災避難暨搶救策略作法，期盼此行不僅拓展新北市在災害防救面向之視野，並能與各國際城市合作，協力共創民眾優質之安全環境，也讓消防情誼無遠弗屆。

(中時)