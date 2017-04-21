財團法人山達基教會辦反毒闖關 學童邊玩邊學

財團法人山達基教會舉辦「反毒教育之旅」多元反毒闖關活動。（吳江泉攝）

反毒話劇吸引學童目光。（吳江泉攝）

財團法人山達基教會結合台灣無毒世界協會、高市大東國小、建國國小、鼓岩國小等單位，舉辦第4屆「反毒教育之旅」多元反毒闖關活動。除參觀山達基教會多媒體毒品知識展版，加上專業講師提供的反毒講座，高雄市少年警察隊、婦幼警察隊、新興分局前金分駐所到現場提供有趣的闖關體驗，更請來了「包大人」穿越到現代審理毒販，讓近百位國小學童從樂趣與歡笑中學習毒品知識。

日前司改國是會議投下一顆震撼彈，委員之一林文蔚提議「毒品除罪化」，由政府統一販售毒品，讓價格透明公開，以控制毒品擴散。此言一出立刻引起輿論熱議，不過該提案由於僅是林委員個人意見，並未正式列入司改國是會議討論。對此，與會的南部知名反毒團體，中華三清功德會秘書長羅茂松、台灣無毒世界協會理事長吳玉珍皆表示，毒品除罪化恐將導致毒品更氾濫，降低反毒成效。

主辦單位財團法人山達基教會反毒業務承辦人許謹麗指出，曾有一位校長投書媒體指出台灣反毒戰爭節節敗退，對於在校學童染毒日趨嚴重憂心忡忡。因此教會特別結合學校單位，給師生體驗「不一樣」的反毒教學。除了精心安排的趣味闖關遊戲外，更編排了「反毒包大人」話劇，透過詼諧生動的方式，讓學生進一步看清毒品的面紗。

高雄市鹽埕警分局偵查隊副隊長陳義先表示，警方專責緝毒是末端工作，透過許多民間團體攜手投入反毒資源，從教育著手讓青年學子事先預防，才能杜絕毒品。

主辦單位指出，不論是大麻合法化或是毒品除罪化等爭議，或是現今新興合成毒品大舉侵台，都應回歸毒品知識的教育，讓民眾與孩子有足夠的資訊能抵抗毒品誘惑。因為人心在變，但毒品的本質不會變。並呼籲有關單位，千萬不要忽視毒品對人體造成的侵害，遠離毒品才是上策。

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(中時)