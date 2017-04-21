偵辦反年改陳抗 桃機也生滋擾案
反年金改革團體19日至立法院抗議，造成部分衝突，蔡政府下令要嚴懲究辦。警方根據蒐證，原有16起違法案件，今(21)日航警局再通報新增一件滋擾案，指彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固等3人，當日到桃園機場叫囂、滋擾，已違反社會秩序維護法。
警方統計，「0419」專案目前共有17件案件在偵辦，經蒐證後掌握了31名嫌犯，其中已辨識19人，將陸續傳喚到案，另有12人待辨識，將全力查緝到案。
另在3月29日反年改團體遍地開花活動中，警方共蒐證嫌犯36人，其中包括衝撞行政院9人、立法院15人、教育部8人、考試院4人，目前已辨識出17人身分，仍有19人待辨識。
(中時)
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