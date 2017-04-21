國民黨黨代表選舉登記審查 全數過關

國民黨台中市黨部主委任杰今天在市黨部公告審查通過的黨代表候選人，強調參選人要公平競爭，達成零缺點的選務。（盧金足翻攝）

國民黨第20次全國黨代表大會代表選舉，台中市選舉區原領表人數計有149人（第一選舉區81人，第二選舉區68人），完成登記手續計有125人（第一選舉區66人，第二選舉區59人）。市黨部於登記後展開參選人連署名單查核，登記參選的125人全部通過審查。

市黨部表示，黨部召開資格審查小組會議，經資格審查小組審查結果，登記參選的125人全部通過審查，今天（21日）公告審查通過的黨代表候選人，24日上午9時30分辦理黨代表選舉候選同志座談會及號次抽籤；選舉人名冊則於5月1日至5月3日共3天放置在黨籍隸屬區黨部辦公處所，供選舉人閱覽。

選舉公告後(106年4月1日)至投票日止(106年5月20日)，暫停一切黨籍移轉，選舉日期為5月20日上午8時至下午4時在各區與主席選舉合併辦理。

國民黨台中市黨部主委任杰強調，中市各級黨部自3月31日公告日起已成為選務作業單位，所有黨務專職幹部須秉持選務中立原則，國民黨中央黨部要求務必達成選務零缺點，參選的黨員需遵守競選公約，公平競爭。

(中時)