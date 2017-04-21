國民黨黨代表選舉登記審查 全數過關
國民黨第20次全國黨代表大會代表選舉，台中市選舉區原領表人數計有149人（第一選舉區81人，第二選舉區68人），完成登記手續計有125人（第一選舉區66人，第二選舉區59人）。市黨部於登記後展開參選人連署名單查核，登記參選的125人全部通過審查。
市黨部表示，黨部召開資格審查小組會議，經資格審查小組審查結果，登記參選的125人全部通過審查，今天（21日）公告審查通過的黨代表候選人，24日上午9時30分辦理黨代表選舉候選同志座談會及號次抽籤；選舉人名冊則於5月1日至5月3日共3天放置在黨籍隸屬區黨部辦公處所，供選舉人閱覽。
選舉公告後(106年4月1日)至投票日止(106年5月20日)，暫停一切黨籍移轉，選舉日期為5月20日上午8時至下午4時在各區與主席選舉合併辦理。
國民黨台中市黨部主委任杰強調，中市各級黨部自3月31日公告日起已成為選務作業單位，所有黨務專職幹部須秉持選務中立原則，國民黨中央黨部要求務必達成選務零缺點，參選的黨員需遵守競選公約，公平競爭。
(中時)
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