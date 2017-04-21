全國手作星勢力計畫開跑 打造個人文創品牌曝光度
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，與新竹市政府合作，設置全國唯一以服裝訂製服、機能服為特色的「衣啟飛翔創客基地」，因應許多年輕人投入手作文創領域，卻缺乏資源情況，即日起至5月31日止，辦理「全國首座星勢力計畫」，招募全國手作設計師，協助打造個人文創品牌能見度與價值。
據文化部2016台灣文化創意產業發展年報，2015年文創產業營業額，為新臺幣8339億元，可謂商機無限，顯示該產業已是未來新興產業趨勢，因此勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，為讓更多手作新銳設計師商品被看見，今年特別在衣啟飛翔創客基地，舉辦全國手作星勢力計畫，報名者將有機會成為該基地特約講師。
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署表示，全國手作星勢力計畫，結合數位影音串流，招募與縫紉、服裝、周邊、皮飾、包裝配件等相關手作達人，透過桃竹苗分署以及衣啟飛翔創客基地專業團隊海選，優秀入選者將由專業攝影團隊拍攝作品影片，同時在網路曝光宣傳，未來還可安排在基地開設手作課程，朝專業師資人才邁進。
衣啟飛翔創客基地，不僅為創業者提供硬體設備、課程等資源，更在創業期間大力協助行銷，透過「全國手作星勢力計畫」募集年輕創客，並由專業團隊協助品牌宣傳、商品行銷，以及未來手作師資的培育，讓年輕創客不再孤軍奮戰、找不到方向。
(中時)
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