蔡英文：若供電穩定 核電廠將可如期退役
蔡英文總統於今日上午接見環保團體代表一行，總統強調，持續推進2025非核家園的進程，政府會在維持供電穩定的同時，讓核電廠如期退役。並修正電業法來支持綠電的發展，及在前瞻基礎建設計畫中納入綠能建設，此外，行政院日前提出空氣污染防制策略，全面管控各種汙染源，改善空氣品質。
總統也說，政府會在協助能源轉型、環境保護與產業轉型發展這些政策目標之間，取得平衡。
與會的環保團體代表們也針對不同的環保議題提出建言，包含現行法規對於NGO可以更為友善，希望國內對於野生動物走私加強查緝、強化現存民間象牙製品的管理制度、桃園藻礁的保育事宜、未來碳排放量的管理、行政院永續會的功能、成立主管海洋事務的部會、澎湖離島環境與生態保育、設立國家動物保護綱領，以及未來環境議題能夠與政府部門建立更直接的對話溝通管道等。
(中時)
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