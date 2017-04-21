花蓮兩岸賞石文化交流展 29日盛大舉辦
由花蓮縣文化局與中國觀賞石協會共同主辦「2017海峽兩岸賞石文化交流展」，將於本月29日盛大舉辦，昨天上午由縣長傅崐萁為兩岸年度賞石嘉年華舉辦記者會，並強調，花蓮是石頭的故鄉，花蓮的石頭會唱歌，藉由兩岸交流展，讓花蓮美石登上國際舞台。
花蓮縣政府自2012年首次與中國大陸合作辦理「國際雅石暨海峽兩岸賞石名人邀請展」，開啟兩岸賞石活動濫觴，並於2014年連續3年合作辦理「海峽兩岸賞石文化交流展」，其中2015年還大舉包機包貨櫃載人、載石前往阿拉善長開為期8天的賞石交流，讓不少對岸的石友們大嘆：花蓮的石頭好幸福！
花蓮最「硬」的軟實力就是賞石文化！文化局長陳淑美指出，植基於兩岸過往的友好情誼，今年以「經典美石‧四海共賞」為主題，匯集兩岸愛石人士共聚花蓮，並強調花蓮的賞石文化深厚，是最有資格站在台灣的高度為賞石文化發聲。
今年展出方式有別於以往，以生活美學概念融入展示空間，呈現古典與現代交融的視覺意象，強調賞石在日常生活上的應用，走向高雅、走近大眾，將分別在石雕館、美術館兩大展場展出。
除了花蓮著名的玫瑰石、台灣玉、台灣雅石、造型豐富的圖案石、變化萬千的東海岸玉石、隨著燈光色澤變化無窮瑰麗山水的切片光畫，大陸方則展出極具收藏價值的戰國紅瑪瑙、精緻鮮豔的黃龍玉、黃蠟石雕件，其中最特別的就屬億萬年前的國寶級古生物化石，將搭配全新技術的3D動漫互動展示設備，結合藝術與科學，傅崐萁誇口，絕對是近年來最不一樣的賞石文化展。
(中時)
關鍵字：海峽兩岸賞石文化交流展、傅崐萁
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