青創市集周六登場！看桃園產業晉升成果

4/22～5/14上午9:00～17:00的開辦「青創市集」由桃園市政府青年事務局舉辦的青創市集即將盛大展開！（桃園市政府青年事務局提供）

桃青必逛的打卡拍照景點－青創市集即將在4/22日熱鬧登場！由桃園市政府青年事務局在新屋區規劃435坪展覽空間，運用大型貨櫃疊出綠意拱門的文青意象，並將蔬果菜籃堆成繽紛童趣的大型機器人，結合環保概念打造花盆農夫、輪胎農作動物園、彩色輪胎植栽、植物咖啡杯等各式可愛景物，展現桃園青年龐大的創意力量，也成為桃園最新吸晴景點。

青創市集以大型貨櫃屋做為意象，描寫桃園綠意、創意兼具的城市特色。（桃園市政府青年事務局提供）

4/22～5/14上午9:00～17:00的開辦「青創市集」，事務局也首度串起創客、青農、文創菁英，以50個攤位的打造青創交流基地，成功展現桃園農業優勢、創客精神無限潛力，以及文青人源源不絕的創意能力，藉此鼓勵有理想的在地年輕人將志業根留桃園，也讓外界菁英藉著青創市集的成果聯展，看見桃園重要產業的升級成果，吸引外地年輕人到桃園築夢，以期將桃園打造成指標性的創業天堂。

青創市集特別以蔬果菜籃堆成繽紛童趣的大型機器人，邀請在地民眾前來遊玩！（桃園市政府青年事務局提供）

桃園重大產業晉升成果 盡在青創市集

桃園市政府青年事務局局長陳家濬表示，為期近一個月的青創市集，由入口意象到攤位，均以環保概念推動，共分為3大主題，「創客市集區」整合在地創客人才與桃園首屆「創新創業嘉年華」中的成功創客，分享不同領域的創作成品，涵蓋環保工藝、3D立體拼圖、智慧工匠藝術，藉由「製造」邁向「自造」的實踐歷程。

青創市集首波活動「你農我農樂桃桃」，由在地型男主廚陳秉文現場運用桃園在地食材烹調料理！（桃園市政府青年事務局提供）

「農夫市集區」邀請桃園青農帶來自種的農產品，如有機蔬果、健康蛋品、米類、麥類、草花，以及用桃園農產品製成的健康創意美食，讓消費者直接向農民購買安心食材，感受桃園在地農業發展多元、產業晉升的成果。

「文創市集區」則是集結桃園在地文化創作者，以友善環境、強調在地為理念打造文創商品，將木頭、皮革重新詮釋成美化生活的再生手作，也有將歐洲天氣預報工具做改良，置入多肉植物後隨天氣改變凝出不同結晶的改良天氣瓶。陳家濬亦強調，桃園創客成果深耕在地．打造創意聚落、扶植農業與文創均獲得極大的成功，隨著各式創業發展趨勢逐漸朝向創客、農業及文創之下，桃園早已為桃園在地青年準備好發展環境，也鼓勵外地青年來桃園發展！

名廚主持4/23野餐輕食秀 料理上菜

除攤位展售外，活動期間有熱舞、熱音、打擊樂、電音三太子、E火舞、吉他．．．等舞台表演，示範花式調酒，亦會邀請Swing Dance老師教大家跳出桃青活動力，還有攤位「雪❄花下的肉肉」提供多肉植物組盆、手作天氣瓶及手作天然防蚊液等DIY活動。

「桃園市自造者協會」提供雷射切割DIY；部落客荔枝姐姐舉辦創意便當DIY，想要體驗的民眾可隨時關注桃園市政府青年事務局官網、臉書。4/23的野餐輕食秀邀請型男廚師陳秉文以桃園青農栽種的蔬果製作特色料理，預計邀請市長鄭文燦共同參與，想要體驗青創市集之旅的民眾千萬不能錯過！

(中時電子報)