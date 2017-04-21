併排停車 通緝犯落跑不成遭逮

游男因友人併排停車遭警方注意而就逮。（楊明峰翻攝）

游男身上被起出空氣槍。（楊明峰翻攝）

26歲游姓通緝犯21日傍晚併排停車於桃園市平鎮區延平路2段一處超商外，引起桃園市平鎮警分局宋屋所巡邏員警注意盤查，游男當場從副駕駛座爬向駕駛座，打算開車逃逸，迅速被員警壓制在地，身上被起出改造空氣槍，又被發現身上背有竊盜、毒品2條通緝罪，訊後被押送至桃園地檢署歸案外，另被依槍砲罪嫌移送偵辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)