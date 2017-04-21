環保也可翻轉氣候變遷，中市邀專家傳授秘訣

使用完的電池不要亂丟，可將電池放置於廢電池回收桶回收。（盧金足翻攝）

環保從日常生活做起，累積起來將可發揮翻轉氣候變遷的力量！

台中市政府環保局將於26日下午1時40分在台中州廳二樓中山廳舉行講習會，邀請主婦聯盟環保基金會台中分會執行委員楊淑慧分享「生活環保~翻轉氣候變遷」，傳授「環保生活」秘訣，讓民眾能更有效節約能源，省錢又環保。

環保局長白智榮表示，台中市以推動低碳城市永續發展為目標，希望民眾從日常生活食衣住行做起，如自備餐具(杯)、少用一次性用品、綠色飲食少廚餘、二手衣物舊愛惜福、居住環保旅店及搭乘大眾運輸工具等，落實節約能源，力行生活環保。

(中時)