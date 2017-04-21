消訓中心隧道搶救訓練場、移動式模擬火點啟用

消訓中心新建隧道搶救訓練場及添購移動式模擬火點，實際操作演練的情形。沈揮勝翻攝）

位在南投竹山的消防署訓練中心新建隧道搶救訓練場及添購移動式模擬火點，今天傍晚剪綵啟用。（沈揮勝翻攝）

國道高速公路局補助興建、採購的隧道事故搶救訓練場及移動式模擬火點，今天傍晚於位在竹山鎮的內政部消防署訓練中心啟用！消防署長陳文龍、交通部高速公路局長趙興華與多名來賓共同剪綵，為國道隧道事故搶救訓練，立下全新里程碑。

消訓中心表示，新添購的移動式模擬火點是由荷蘭Haagen公司設計製作，造價1222萬元，採多功能空間，可模擬大客車駕駛座位起火、引擎起火、客廳或餐廳起火及閃燃等各式火災情境。

模擬器以液化石油氣為燃料，藉由電腦內建的模擬情境產生閃燃、火焰、高溫及濃煙等效果，讓全國消防員對於公路及隧道事故火災搶救訓練更精進落實，有效提升救援技術。

消訓中心表示，期待消防署與高公局之橫向合作更為積極密切，並合辦交流訓練，厚植防救災專業訓練經驗與實力，並與國際消防訓練接軌，成為國際防救災教育訓練的新南向政策交流平台。

(中時)