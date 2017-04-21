消訓中心隧道搶救訓練場、移動式模擬火點啟用
國道高速公路局補助興建、採購的隧道事故搶救訓練場及移動式模擬火點，今天傍晚於位在竹山鎮的內政部消防署訓練中心啟用！消防署長陳文龍、交通部高速公路局長趙興華與多名來賓共同剪綵，為國道隧道事故搶救訓練，立下全新里程碑。
消訓中心表示，新添購的移動式模擬火點是由荷蘭Haagen公司設計製作，造價1222萬元，採多功能空間，可模擬大客車駕駛座位起火、引擎起火、客廳或餐廳起火及閃燃等各式火災情境。
模擬器以液化石油氣為燃料，藉由電腦內建的模擬情境產生閃燃、火焰、高溫及濃煙等效果，讓全國消防員對於公路及隧道事故火災搶救訓練更精進落實，有效提升救援技術。
消訓中心表示，期待消防署與高公局之橫向合作更為積極密切，並合辦交流訓練，厚植防救災專業訓練經驗與實力，並與國際消防訓練接軌，成為國際防救災教育訓練的新南向政策交流平台。
(中時)
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