昇恆昌獨家 買鳳梨布朗尼抽電影票
台灣是水果王國，利用水果製成的糕點─鳳梨酥更是馳名國際的伴手禮，不過，除了鳳梨酥，還能來點新鮮的嗎？鳳梨跟布朗尼的結合，讓人耳目一新，現在還推出母親節限定版粉嫩上市中！
昇恆昌免稅商店自2009年開始跨足伴手禮市場，更以結合台灣神祇的「三太子系列」自有品牌打響名號，去年底更與日本超人氣伴手禮Tokyo Banana （東京香蕉） 的幕後推手－食品大廠GrapeStone獨家技術合作，共同開發出台日混血的布朗尼系列商品，鳳梨布朗尼在上市首周就創下銷售破萬盒的記錄，成為昇恆昌最熱銷的台灣伴手禮之一。
以細緻綿密的鳳梨蛋糕搭配醇香濕潤的巧克力布朗尼，佐上來自台灣的鳳梨果餡夾心，香甜不膩口的獨特滋味，是廣受歡迎的主因，而為了慶祝母親節到來，昇恆昌免稅商店更貼心地推出粉嫩版母親節限定包裝，於活動期間購買商品並上傳與媽媽的合照，更有機會抽中雙人電影票！
即日起至5月15日推出上傳照片抽電影票的活動，只要與媽媽一同與商品合照並上傳產品粉絲頁，就有機會抽中電影票兌換卷兩張，周周抽出20位幸運得主。
(中時)
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