穿越一甲子的利百代 以文創邁向百年世代

桃園市副市長游建華、利百代公司董事長門田明輝及桃園市經發局副局長陳文德，共同為利百代公司桃園工廠動土。（甘嘉雯翻攝）

「利百代桃園工廠新建工程動土典禮」，21日舉行，桃園市副市長游建華表示，利百代公司自1948年成立迄今已逾60餘年，為家喻戶曉的文具品牌，該公司於桃園設有桃園工廠、中壢工廠及平鎮工廠。

21日舉辦動土典禮的桃園工廠，是位於龜山工業區內的元老級工廠，利百代公司為了滿足廣大市場的需求及企業轉型的發展策略，2016年7月將桃園工廠生產設備遷至中壢工廠繼續營運生產，原廠址啟動重建更新計畫，也是龜山工業區元老廠商原址重建繼續營運的首例，預估投資新臺幣6.3億元，創造200個工作機會，將帶動桃園經濟發展。

(中時)