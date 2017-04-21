輔導一例一休 勞檢員將於工業區駐點
勞動部從本月全面展開《勞基法》的輔導期，針對觀光產業、旅宿業已完成首波6場次的集體輔導，近期將選列綜合商品零售業、醫療保健服務業、社會福利服務業持續進行輔導，並預計請勞檢員於全國40~50個工業區駐點「釋疑」。
根據勞動部統計，《勞基法》上路後迄今，已辦理法令宣導說明會538場次，參與人數逾5萬人，除了針對觀光產業、旅宿業進行集體輔導外，各地方政府也開始推動專人到府服務的「臨場輔導」、「申請輔導」，提供事業單位整體法令輔導協助。
勞動部指出，職安署已彙整常有疑問，以文件範本與影音檔格式製成「《勞基法》周休二日輔導工具包」，內容包含勞工名卡、工資清冊、出勤紀錄、自主檢視表及常見問答集可供參考。接下來除了繼續對企業展開輔導計畫，下月起也將派勞檢員到40~50家中大型工業區駐點。
(中時)
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