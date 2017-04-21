蛋行是否進戴奧辛蛋 桃園衛生局要查

彰化芳苑地區駿億、鴻彰與財源3處養雞場遭驗出含有戴奧辛，其中王功蛋行下游銷售到桃園市的立祥蛋行及永山蛋行，桃園市衛生局食品管理暨檢驗科長關百娟表示，王功蛋行向6處農場收購蛋，需要比對業者進貨單據，才能釐清桃園2間蛋行是否進到問題蛋。

(中時)