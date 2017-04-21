殺運將判無期定讞 林金貴裁准再審傍晚出監

10年前，犯下槍殺王姓運將的男子林金貴，遭判無期徒刑定讞，但他多次喊冤，高雄高分院19日認為新事證足以動搖原判決結果，裁定全案准予再審並停止刑罰執行，今天傍晚6點2分，林金貴由家人驅車接回高雄。

台南監獄傍晚證實，林金貴已於6時2分由家人接走，其他細節則未多談。林金貴涉嫌於2007年5月9日，在高雄槍殺王姓計程車司機，警方據路人描述的兇嫌模樣，畫出兇嫌長髮及肩的畫像，並從被害人通聯紀錄找到林姓按摩女，再由林女指認恩客林金貴很像兇嫌。

林金貴雖否認涉案，並且通過測謊，仍被判無期徒刑定讞。高雄高分院19日認為，包括林在案發前2個月理短髮去拍的大頭照、醫師鑑定人類頭髮生長速度等意見，及中研院專家辨識監視影像結果等新事證，足以動搖原確定判決結果，因此裁定再審並停止執行。

(中時)