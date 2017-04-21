謊稱父親往生需用錢 男子詐騙里長5千遭逮

孫姓男子（右）謊稱父親去世需料理後事，向頭份市一名熱心里長詐騙5000元。（黎薇翻攝）

詐騙又出新招！新北市45歲孫男子本月15日出獄後南下苗栗市租屋，因缺錢花用，先在苗栗市偷竊一部重機車代步，前往頭份市林姓里長家中，向林姓里長供稱是許姓里民，因父親在苗栗往生需將大體運回頭份，向里長借5000元運送費，里長熱心介紹禮儀社並借錢給他。

里長事後驚覺可能被騙，急忙前往派出所報案，員警調閱監視器，發現一部重機車涉有重嫌，里長也指認穿著特徵與詐騙男子相符，警方聯繫車主才發現車輛遭竊。

苗栗分局南苗派出所員警20日晚間清樓專案時，在網咖發現涉嫌詐騙的孫嫌，孫嫌坦承竊取重機車及詐騙里長，騙得的5000元贓款只剩1138元。

警方調查，45歲孫姓男子15日才出獄後南下苗栗市租屋，因缺錢花用，謊稱里民向熱心里長借錢，到案後還向里長哭求原諒，表示因缺錢用並非故意行騙，還問里長「可以再借我1000元嗎？」讓處理員警傻眼，苗栗、頭份警方將他分依竊盜、詐欺罪嫌移送法辦。

經訊問後孫嫌坦承上情不諱，全案警方將孫嫌依詐欺罪嫌移送臺灣苗栗地方法院檢察署偵辦。

(中時)