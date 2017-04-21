頭份四月八創意花燈賽 苗栗學生創意十足
客庄十二大節慶之一的「頭份四月八靚燈好客節」將於29日、30日及5月3日登場。苗栗縣頭份市公所今頒發創意花燈賽，同時宣佈地景花燈裝置亮燈，為下周四月八系列活動揭開序幕。頭份國中學生張妏僑以雞年為發想製作創意燈籠，加上客家桐花、花布、粽子等元素，充滿立體感，獲得國中組第三名。
頭份市公所周邊掛上學生創意花燈比賽得獎作品，創意吸睛、童趣十足。今年是雞年，頭份國中學生張妏僑以「雞」為發想製作創意燈籠，張妏僑說自己喜歡玩氣球，她花了2周邊做邊想，燈籠以紅色為底，貼上客家桐花、花布等元素，雞頭與雞尾巴充滿立體感，栩栩如生。
頭份四月八好客節29日晚間開幕式，將在市公所前廣場吃辦桌，30日創意踩街花燈比賽，將動員在地社區、社團與學校組成30隊踩街隊伍，以「舞燈靚」為概念，結合花燈、舞蹈、客家元素融入踩街表演，呈現專屬頭份四月八的特色。
農曆四月八，也就是國曆5月3日晚間6點半將在市公所前中山路上舉辦藝文晚會，邀請中港溪流域的歌手陳永淘、米莎、黃連煜演唱，讓鄉親朋友度過難忘的音樂饗宴。
頭份市公所提醒，30日配合創意踩街花燈比賽及客庄踩街活動，以頭份國小為起點，繞行中華路、民族路、中正路、中山路至頭份市公所的行進道路實施交通管制，請用路人提早改道。
(中時)
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