婚紗版「太陽的後裔」！消防正妹最好的選擇是嫁帥軍官

陳筱琪與男友陳鼎荏各自穿上消防裝及軍服拍婚紗。（廖素慧翻攝）

嘉義市消防正妹陳筱琪與軍人陳鼎荏男友有鐵人三項的共同興趣，相戀5年後決定步紅毯，預定7月舉行婚禮，各自穿消防裝、軍裝拍婚紗照，帥氣又甜蜜，陳筱琪甜甜笑說彼此都是「最好的選擇」。

嘉義市政府消防局第二大隊後湖分隊隊員陳筱琪，103年考取消防特考，經過消防專業訓練1年後，分發到嘉義市服務2年，士官長男友陳鼎荏愛相隨，爭取調來水上空軍基地服務，因工作的關係，聚少離多，但他們把握相聚的時光，一起游泳、騎腳踏車、跑步，玩鐵人三項運動，樂此不疲，是朋友眼中的陽光熱血情侶。

2人決定步紅毯，牽手一世，各自穿上自己的職業制服，拍攝另類婚紗留下帥氣又甜美的影像紀錄，同事友人形容他們宛若拍攝「太陽的後裔」，陳筱琪笑說是「最好的選擇」，即將嫁入軍門，拍婚紗不忘替引起熱門話題的軍教國片打廣告。

(中時)