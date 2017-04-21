黃品源7月高雄開唱 女兒首亮相搶走丰采

黃品源今天宣布7月高雄開唱，女兒Edelyn黃懷萱首度亮相，模樣甜美，意外搶走爸爸丰采。（星台有限公司提供）

歌手黃品源今天宣布7月9日將率領「金立海樂團」到高雄新光三越左營店舉辦演唱會，記者會上突然出現神秘嘉賓，主辦單位找來黃品源的女兒Edelyn黃懷萱首度亮相，位爸爸站台助陣，年僅14歲的她就讀國二，頗有音樂天份，當場吹奏長笛幫爸爸伴奏《你怎麼捨得我難過》、《白鷺鷥》等經典歌曲，Edelyn模樣甜美成為「嬌」點，意外搶走爸爸丰采。

黃品元去年9月在台北國際會議中心大型演唱會，活動引起熱烈的迴響，勾起很多粉絲們的美好回憶。他今天在高雄舉辦記者會宣布7月9日，為回應南台灣熱情歌迷的引頸呼喚，率領「金立海樂團」舉辦名為「夏日狂歡 時尚健康 演唱會」。

主辦單位星台公司播放了一段感人的內容，是黃品源與星台總經理羅俊發先生一同去探視高雄在地兩戶最需要幫忙的人家，這也顯示出，這一次的活動目的不僅是因為演場會，而是希望能將更多的關懷散播給需要的人。

黃品源說，很高興能夠把演唱會搬來高雄，今年暑假要用「黃氏情歌」魅力，再次征服南台灣的熱情民眾，同時宣布演唱會門票今天開賣。他也期待當天能在舞台上與女兒合作，人在美國的兒子放暑假也會回台，將促成父子三人同台，為粉絲帶來滿滿驚喜。

「VIONIC 黃品源 金立海樂團 夏日狂歡 時尚健康 演唱會」即將於7/9(日)下午3:30在新光三越高雄左營店10樓國際活動展演中心舉辦，黃品源將率領金立海樂團，以國際級的演唱會規格，最優惠票價提供給南台灣歌迷朋友，敬請不要錯失良機。

(中時)